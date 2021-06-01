أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض ناقل السيارات المفخخة وعوائل "تنظيم داعش" إلى سوريا.
وذكرت في بيان صحفي، أن "الملقى القبض عليه، كان مسؤولا عن إدخال العجلات المفخخة إلى الأنبار وبغداد، وكان يقوم بنقل عوائل تنظيم داعش إلى سوريا بالتعاون مع شقيقه".
وأوضحت أن "المتهم شغل منصب مسؤول الحسبة قبل عمليات التحرير"، مشيرة إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت في منطقة سوق الرمادي بعد نصب كمين محكم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق.. القبض على ناقل السيارات المفخخة وعوائل ”داعش” إلى سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.