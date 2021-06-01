ولي العهد يستقبل سمو ولي العهد بدولة الكويت لدى وصوله الرياض

الخليج – واس: وصل الرياض اليوم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت. وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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