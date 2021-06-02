اليجندو اسيمي مديرا فنيا بالاتحاد الدولي لرياضة الملاكمة العربية

اعلن الاتحاد الدولي لرياضة الملاكمة العربية تعيين الملاكم العالمي بغينيا الاستوائية اليجندو اسيمي مديرا فنيا للاتحاد الذي يتخذ من فرنسا مقرا له .

وقال رئيس الاتحاد الدكتور الهادي السديري ان مجلس الادارة قرر اليوم تعيين اسيمي الذي توج بطلا للعالم لثلاثة مرات سابقة في منصب المدير الفني بالاتحاد لما لديه من خبرة طيلة في مجال اللعبة اكتسبها خلال مشوار مسيرته الرياضية الطويلة .

ويشغل اسيمي حاليا منصب رئيس اتحاد الملاكمة في غينيا الاستوائية وسبق له الاشراف على تنظيم بطولات كبرى في الملاكمة ويحظى بسمعة وشعبية جماهيرية في افريقيا والعالم .

واعلن اسيمي بعد تعيينه في المنصب الجديد مباشرة عن تنظيم بلاده غينيا الاستوائية لبطولة الجائزة الكبرى للملاكمة العربية في نسختها الثانيه بعد النسخة الاولى للجائزة التي ستقام في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من ٢٧ يوليو حتى ١٢ اغسطس المقبل .