اعلن الاتحاد الدولي لرياضة الملاكمة العربية تعيين الملاكم العالمي بغينيا الاستوائية اليجندو اسيمي مديرا فنيا للاتحاد الذي يتخذ من فرنسا مقرا له .
وقال رئيس الاتحاد الدكتور الهادي السديري ان مجلس الادارة قرر اليوم تعيين اسيمي الذي توج بطلا للعالم لثلاثة مرات سابقة في منصب المدير الفني بالاتحاد لما لديه من خبرة طيلة في مجال اللعبة اكتسبها خلال مشوار مسيرته الرياضية الطويلة .
ويشغل اسيمي حاليا منصب رئيس اتحاد الملاكمة في غينيا الاستوائية وسبق له الاشراف على تنظيم بطولات كبرى في الملاكمة ويحظى بسمعة وشعبية جماهيرية في افريقيا والعالم .
واعلن اسيمي بعد تعيينه في المنصب الجديد مباشرة عن تنظيم بلاده غينيا الاستوائية لبطولة الجائزة الكبرى للملاكمة العربية في نسختها الثانيه بعد النسخة الاولى للجائزة التي ستقام في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من ٢٧ يوليو حتى ١٢ اغسطس المقبل .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليجندو اسيمي مديرا فنيا بالاتحاد الدولي لرياضة الملاكمة العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.