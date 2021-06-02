تعاون إعلامي بين ‏⁧‫#اتحاد_الإعلام_الإلكتروني و #جمعية_النزاهة_الوطنية_الكويتية

وقع رئيس مجلس ادارة اتحاد الاعلام الالكتروني الكويتي فيصل خليفة الصواغ اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية النزاهة الوطنية .

ويأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية عمل الاتحاد للتعاون مع المؤسسات المختلفة في الكثير من الجوانب المهمة خصوصا في هذه المرحلة لاسيما وابرزها محاربة الشائعات التي حذر منها حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه في كلمته بالعشر الاواخر من رمضان هذا العام.

وقال الصواغ عقب مراسيم التوقيع/ اليوم / لقد وضعنا كلمة سمو الامير المفدى نبراس عمل ومنهج للتحرك السريع للمحاربة الفورية للحسابات الوهمية وماشاهدنا من ضبط العديد من الحسابات الوهمية على يد رجال الداخلية.

وعبر عن شكر ه وتقدير ه لمثل هذه الجهود الايجابية خصوصا وان وفد الاتحاد قد التقى بمعالي وزير الداخلية وبحث ملف محاربة الحسابات الوهمية ونبذ الشائعات الذي هو اليوم ملف الجميع في الكويت .

من جهته أكد رئيس مجلس ادارة جمعية النزاهة الوطنية الكويتية على ضرورة تعاون المؤسسات الكويتية المختلفة فيما بينها وضرورة وجود شركات مجتمعية لمحاربة ومكافحة الفساد.

وقال خلال توقيع بروتوكول التعاون مع اتحاد الاعلام الالكتروني الكويتي انه انطلاقا من ضرورة التفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني ومع الجهات الرسمية لاسيما الاعلامية فان الجمعية اليوم توقع هذا البروتوكل والذي هو الانطلاقه نحو محاربة الفساد الاعلامي والذي يسعى لنشر الشائعات ونشر الفوضى في المجتمع .

واضاف قائلا علينا اليوم مسؤولية اشراك الجميع في رسالتنا وهي محاربة الفساد ووضع سبل الوقاية منه حتى ننعم بمجتمع نزيه وخالي من الفساد .