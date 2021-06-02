البحرية الإيرانية تؤكد غرق السفينة التي احترقت في خليج عمان

أعلنت البحرية الإيرانية، الأربعاء، أن سفينة إمداد غرقت في خليج عمان بعد ساعات من مكافحة حريق اندلع على متنها الثلاثاء.

وقالت البحرية، في بيان، إنه تم إجلاء طاقم سفينة “خرج” قبل غرقها قبالة ميناء جاسك في جنوب إيران.

وكانت بحرية الجيش الإيراني أعلنت عن اشتعال حريق على متن سفينة تابعة لها قرب مدخل خليج عُمان.