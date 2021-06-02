مقتل رجل إطفاء وإصابة شخص آخر جراء إطلاق نار في كاليفورنيا

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الخليج – رويترز: قتل شخص وأصيب آخر جراء إطلاق نار في مركز إطفاء بجنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية الثلاثاء، وذكرت محطة (إيه بي سي) الأمريكية أن القتيل هو رجل إطفاء توفي متأثرا بجراح أصيب بها.
ونقلت المحطة عن مصادر لم تكشف عنها أن قوات تنفيذ القانون تبحث عن مطلق النار المشتبه به الذي يعتقد أنه موظف بإدارة الإطفاء بمقاطعة لوس أنجلوس.
كما شب حريق في منزل قيل إنه يخص المشتبه به، وتحاول مروحية إطفاء إخماد الحريق لكن النار ما زالت تشتعل فيه، بحسب المصدر نفسه.
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