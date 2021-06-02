مقتل 12 مدنيًا في انفجارين استهدفا حافلتين في كابل

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الخليج – واس: قتل 12 مدنياً وأصيب آخرون ،اليوم، إثر وقوع انفجارين منفصلين استهدفا حافلتي نقل عام في العاصمة الأفغانية كابل.
وقال المتحدث باسم شرطة كابل فردوس فارامارز في تصريح له إن الحافلتين كانتا تقلان ركاباً عندما وقع الانفجاران وأسفرا عن مقتل مالايقل عن 12 وإصابة عشرة ، مشيراً إلى أن الشرطة بدأت تحقيقاً.
ولم تعلن حتى الآن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجارين.
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