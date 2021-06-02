“تداول” تعلن معالجتها الخلل الفني الذي طرأ في سوق الأسهم

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الخليج – واس: أعلنت السوق المالية السعودية “تداول” أنها عالجت الخلل الفني الذي طرأ في سوق الأسهم السعودي، مبينة أن نشاط السوق يسير بشكل طبيعي ومنتظم.
وقدمت “تداول” اعتذارها، مؤكدة سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية وتعمل على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.
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