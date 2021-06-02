الذهب يتراجع مع تقدم الدولار

الذهب يتراجع مع تقدم الدولارتراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء عن أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبا الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية على خلفية بيانات قوية للصناعات التحويلية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1895.58 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير/كانون الثاني عند 1916.40 دولار أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1898.80 دولار، نقلاً عن رويترز.

وحافظت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات على مكاسبها، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 0.8% إلى 2837.91 دولار للأوقية، ونزلت الفضة 0.8% إلى 27.69 دولار، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 1182.03 دولار.