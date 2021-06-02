5 آلاف شحنة تسلمها “سُبل” للمتبرعين بالدم داخل المملكة

الخليج – واس: أبرمت مؤسسة البريد السعودي “سبل” وتطبيق وتين للتبرع بالدم في المملكة، اتفاقية تعاون مشترك بين الطرفين، إذ يعد تطبيق وتين مبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة للمتبرعين بالدم.

وقع الاتفاقية من جانب “سبل” نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان بن أنس الشريف، فيما وقعها من جانب “وتين” المدير التنفيذي لمؤسسة وتين الوقفية الدكتور تميم الغنام.

ونصت الاتفاقية على توصيل وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية والثالثة في أنحاء المملكة كافة، وتسليمها للمتبرعين عبر تطبيق “وتين” وبعدد 5,000 شحنة مجاناً خلال 12 شهرًا.

وتأتي الاتفاقية تأكيداً لدعم “سبل” وحرصها على المساهمة في الأعمال المجتمعية.

يذكر أن مؤسسة البريد السعودي “سبل” تقدم العديد من المنتجات والخدمات عبر الفروع المنتشرة حول المملكة ومن خلال الموقع أو التطبيق الإلكتروني، ونجحت في التعامل مع أكثر من 26 مليون شحنة سنوياً ومعالجتها وتوزيعها عبر الفروع وخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى مقر العميل.