تأجيل الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب إلى 15 يونيو 

أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب والمقرر عقده يوم 8 يونيو في الدوحة، تأجل بناء على طلب من قطر لمدة أسبوع.
تأجيل الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب إلى 15 يونيوالجامعة العربية تعلن عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب في قطر
وقال: "حسب طلب قطر تقرر تأجيل الاجتماع لأسبوع واحد، على أن يعقد يوم 15 من الشهر الجاري، وأن الترتيبات بدأت بالنسبة لذلك".
وفي تصريحات سابق، قال زكي: "الاجتماع يأتي في إطار حرص مجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية، على رفع وتيرة وكثافة التشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء وفي مقدمتها الموضوعات ذات الطبيعة السياسية".
وأضاف: "صيغة الاجتماعات التشاورية هي تقليد معمول به على مستوى مجلس الجامعة وهي تتيح للوزراء تبادل الرأي والنقاش بشكل غير رسمي ودون التقيد بجدول أعمال محدد أو إصدار بيانات ووثائق رسمية".
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