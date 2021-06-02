لبحث وقف إطلاق النار في اليمن.. السفير آل جابر يلتقي مبعوث الأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي

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الخليج – واس: التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم, المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن ليندركينغ.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود والتحركات المشتركة لوقف إطلاق النار في اليمن كأولوية إنسانية قصوى، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.
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