إليك الحلول! لاسترجاع الصور المحذوفة من آيفون

لم يعد حذف الصور عن طريق الخطأ وعدم القدرة على استراجعها من الهاتف الذكي يشكل كابوساً بعد الآن، فشركة آبل وجدت الحل عبر هواتفها الذكية.

وتقدم آيفون طُرقاً عدة حتى تتمكن من استرجاع الصور المحذوفة، وهذا من خلال النسخ الاحتياطية عبر Icloud و Itunes أو التطبيقات المختصة، وفق تقرير نشره موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويعتبر تطبيق iTunes على أجهزة الحاسب الطريقة الرسمية للتعامل مع هواتف آيفون وإدارتها، وهذا يعني نقل الملفات إليها ومنها وتحديث نظام الهاتف وإدارة النسخ الاحتياطية من الهاتف.

كما يمكنك استرجاع الصور المحذوفة من هاتف آيفون عبر استعادة النسخة الاحتياطية للهاتف لذلك الوقت، ولكن هذا يعيد هاتفك بأكمله إلى ذلك الوقت. ويعني هذا أن جميع التطبيقات التي قمت بحذفها ستعود مجدداً، وكذلك جميع الملفات والرسائل.

كذلك يجب أن تجد نسخة احتياطية من الهاتف تخص الوقت الذي ترغب في العودة إليه، وإن لم توجد نسخة احتياطية له، فإن هذا يعني أنك لن تستطيع العودة إليه.

وتوفر الخدمة نسخاً احتياطية من الصور بشكل تلقائي، وهذا إن كانت مساحة الخدمة تسمح بذلك.

ولكن قبل أن تبدأ في استرجاع الصور المحذوفة عبر خدمة iCloud يجب أن تتأكد من تفعيل الخدمة في البداية، وأنها تعمل على تخزين الصور فيها.

كذلك، يمكنك معاينة جميع الصور الموجودة في الخدمة عبر الكمبيوتر، ولتقوم بذلك توجه إلى موقع iCloud ومن ثم الضغط على اختيار Photos.

وبعد ذلك يمكنك نقل الصور يدوياً إلى هاتفك عن طريق إرسالها أو نسخها عبر iTunes.

ويمكنك عبر هذه التطبيقات استرجاع الصور المحذوفة دون وجود نسخة احتياطية منها، ولهذا فهي طريقة عملية لاستعادة الصور القديمة.

كما يوجد الكثير من التطبيقات التي تساعدك على استعادة الصور المحذوفة ومنها تطبيق Dr.Fone المشهور.

ويمكنك استخدام التطبيق مجاناً، ويعتبر من التطبيقات سهلة الاستخدام والتي لا تحتاج لخبرة كبيرة حتى تستخدمها.