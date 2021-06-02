- 1/2
- 2/2
الخليج – واس: أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن حوالى 200 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات صحية في قطاع غزة الذي شهد عدواناً من الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح رئيس مكتب منظمة الصحة لغزة والضفة الغربية ريك بيبركورن أن “حياة الفلسطينيين في تدهور، فالعديد من الأشخاص المتضررين جراء العدوان لديهم حاجات عاجلة وهم يواجهون مخاطر صحية أخرى مثل كوفيد-19 “.
ودعا بيبركورن إلى السماح بـ”دخول المساعدة الإنسانية والإنمائية وكذلك الموظفين بدون قيود إلى غزة “.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية: 200 ألف شخص في غزة بحاجة إلى مساعدة صحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.