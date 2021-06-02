رئيس البرلمان العربى: الرئيس السيسى زعيم عربى حمى سيادة الدول العربية 

قال عادل العسومى، رئيس البرلمان العربى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، زعيم عربى كبير باقتدار حمى سيادة الدول العربية سواء على المستوى الليبى أو الفلسطينى أو الخليج، كما أنه يعمل بكل أمانة وإخلاصة لصالح الأمة العربية، ولذلك استحق وسام "القائد"، من البرلمان العربى.
وأضاف "العسومى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن مصر دولة كبيرة على المستوى العالمى ولها تاريخ كبير، وتابع: "الرئيس السيسى يقود ثورة نهضة وازدهار داخل الجهمورية العربية المصرية".
ومن حيث "سد النهضة"، الإثيوبى، قال "العسومى"، إن البرلمان العربى يدعم موقف مصر والسودان فى ملف سد النهضة كونهما يعملان على حماية القارة الإفريقية، بالإضافة إلى أن موقفهما موقف حق وملتزم بالاتفاقيات الدولية والقانون الدولى والتفاهم البينى بين الدول.
ويعد الوسام الذى منحه "عادل العاسومي" رئيس البرلمان العربي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، أرفع وسام عربي يتقلده من يؤدي دورًا محوريًا في مستقبل البلاد العربية واستقرار المنطقة.
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