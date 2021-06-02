الولايات المتحدة: تسجيل 9,358 إصابة مؤكدة و431 وفاة بفيروس كورونا

الخليج – واس: سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 9,358 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و431 وفاة. وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان اليوم إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 33,113,930، فيما بلغ عدد الوفيات 592,232.

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