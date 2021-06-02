المغرب.. 6 وفيات و418 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 6 وفيات و418 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 9160، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 520028.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 507838، بعد تسجيل 310 حالات شفاء.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 7 وفيات و394 إصابة بالفيروس.