اتحاد الصحفيين الأفارقة يعتمد نقابة الصحفيين الفلسطينيين عضوا مراقبا

قرر اتحاد الصحفيين الأفارقة اعتماد نقابة الصحفيين الفلسطينيين عضوا مراقبا، ما يتيح حضور المؤتمرات والاجتماعات على مستوى القادة.

وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر في كلمته خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية “زوم”، في العاصمة الغانية “أكرا”، إن هذا القرار التاريخي تم بإجماع قيادة الاتحاد، ما يعد دليلا على وقوف كل صحفيي أفريقيا وجزء من صحفيي العالم مع زملائهم الفلسطينيين، مؤكدا أن القرار “لطمة للاحتلال وأعوانه ولكل جرائمهم بحقهم”.

وقال أبو بكر إن “أفريقيا التي كانت سندا ستبقى نصيرا أساسيا وداعما لفلسطين، وهذا القرار يشكل لطمة لمحاولات المحتلين أحداث اختراق في القوى الحية في أفريقيا”.

وأشار إلى أن المجتمعين قرروا أيضا أن يصدروا بيانا بعنوان “بيان فلسطين” حول سقوط شهداء من الصحفيين الفلسطينيين.

كما وجه تحية إلى شهيد الصحافة الفلسطينية في الحرب العدوانية الأخيرة على غزة يوسف أبو حسين.