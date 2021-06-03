الغانم يرفع جلسة ”الأمة الكويتي” لعدم حضور الحكومة

رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الجلسة المقررة اليوم الخميس، لعدم حضور الحكومة، وذلك وفقا لأحكام الدستور، وفق صحيفة ”الراي“ المحلية.

وكان عدد من النواب قد طالبوا مجلس الأمة بعقد جلسة خاصة اليوم، لمناقشة قانون بسط رقابة القضاء على مسائل الجنسية.

وتوافد النواب على الدخول لقاعة عبدالله سالم لحضور الجلسة، دون وجود الوزراء.

ورغم توافر نصاب الحاضرين من النواب لمناقشة مقترحات تعديلات المحكمة الإدارية بما يقضي ببسط سلطة القضاء على قضايا سحب الجنسية الكويتية، خلت مقاعد الحكومة من أي تواجد حكومي.

وطالب النواب بعقد الجلسة رغم عدم حضور الحكومة، فيما وصف النائب الدكتور عبيد الوسمي موقف الحكومة بـ“الإهانة في حق الأمة“، متهما إياها بتعطيل الدستور.

وأخلى حرس مجلس الأمة القاعة من الحضور والإعلاميين، فيما بقي النواب في القاعة.