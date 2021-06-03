الهند تبرم اتفاقا مع شركة محلية لانتاج 300 مليون جرعة من لقاح كورونا

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الخليج – واس: قالت الحكومة الهندية اليوم إنها وقعت اتفاقا مع شركة بيولوجيكال- إي المحلية لإنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مقابل 15 مليار روبية (205.62 مليون دولار).
وأعلنت وزارة الصحة في بيان إن اللقاح الذي يخضع حاليا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية من المرجح أن يكون متاحا في الأشهر القليلة المقبلة.
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