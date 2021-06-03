غزة توقف استيراد الفواكه من إسرائيل

قررت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الخميس، وقف استيراد الفواكه من إسرائيل وذلك رداً على منع تسويق خضروات القطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
وأكدت الوزارة في تصريح صحفي أن القرار الفلسطيني يأتي في ظل المنع الإسرائيلي لتسويق منتجات القطاع الزراعية إلى الضفة الغربية والتصدير إلى الدول العربية.
يذكر أن قطاع غزة يُسوق للضفة والخارج 15 صنفاً من المنتجات الزراعية مثل ( الطماطم، البطاطس، الخيار ، الفلفل الحار، الحلو، الكوسا والباذنجان، وغيرها من المنتجات).
يشار إلى أن الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم للأسبوع الرابع في وجه تسويق وتصدير منتجات غزة للضفة والخارج.
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