“التجارة”: إغلاق “كوفي شوب” دعا لاعبين ومشاهير في حفل افتتاحه بالرياض

أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الخميس)، إغلاق “كوفي شوب” وتغريمه 60 ألف ريال، بسبب مخالفته ‏تطبيق الإجراءات الاحترازية، الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.‏ وأوضحت الوزارة أنها قامت بإغلاق الكوفي شوب بالتعاون مع فرق أمانة منطقة الرياض، حيث تمثلت المخالفات في إقامة حفل افتتاح ودعوة لاعبين ومشاهير ومخالفة الإجراءات الاحترازية.

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