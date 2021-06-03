دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس ( الثلاثاء ) مشروع تطوير بوابة المكتبة الرقمية الذكية الداخلية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي. حيث قامت الإدارة العامة لمكتبة المسجد النبوي ممثلة في إدارة المكتبة الرقمية الذكية بتطوير البوابة لتصبح مشروعا تنفيذيا لعام (1442هـ) يهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة للزوار اشتملت على تحسين هوية البوابة الإلكترونية بقالب جديد يتماشى مع هوية الوكالة، و إضافة خدمات علمية جديدة تبرز كنوز المكتبة ليستفيد منها الزائر وتثري تجربة القاصد الدينية وتحقق رؤية ورسالة الوكالة. وتأتي هذه المشاريع لتقديم أرقى الخدمات وتطويرها للزوار والمستفيدين ولإبراز الجهود المقدمة والمبذولة في الحرمين الشريفين تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله- .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السديس يدشن مشروع تطوير بوابة المكتبة الرقمية الذكية برئاسة المسجد النبوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.