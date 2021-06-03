الإرياني: فشل المفاوضات مع مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا بشأن خزان “صافر” لم يكن مفاجئاً

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صرح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بأن فشل المفاوضات بين الأمم المتحدة ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن خزان النفط العائم صافر، لم يكن مفاجئ، في ظل استمرار مماطلة ومراوغة المليشيا واستخدامها الملف مادة للمساومة والابتزاز ومحاولة تحقيق مكاسب سياسية دون اكتراث للتحذيرات من كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة.
وأضاف الإرياني في سلسلة تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم الخميس “فشل المفاوضات جاء بعد انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على أربعة اتفاقات سابقة التزمت بموجبها بالسماح لفريق فني أممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وصيانتها، وفشل كل المساعي الدولية لإقناع المليشيا بالتعاون للحيلولة دون وقوع الكارثة المتوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة”.
ودعا المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول المشاطئة للبحر الاحمر لتجاوز مليشيا الارهاب الحوثية، والتحرك العاجل لتلافي وقوع كارثة هي الأكبر من نوعها، والتي ستطال بأضرارها ملايين المدنيين في اليمن والمنطقة، وستلقي بتبعاتها الخطيرة على حركة الملاحة في أحد اهم الممرات الدولية.
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