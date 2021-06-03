قامت فرق النظافة التابعة لمكتب بلدبة عشيرة شمال الطائف

بسحب تجمعات المياه من الطرق والشوارع الرئيسة مساء أمس الأول وذلك نظراً للأمطار الغزيرة التي شهدتها مراكز وقرى شمال الطائف ، أكد ذلك مصدر مسؤل بأمانة الطائف بحرص أمانة الطائف على التخفيف من آثار الأمطار على سكان مركز عشيرة والعطيف وذلك من خلال تكثيف أعمال سحب المياه ورفع المخلفات وفق جميع الإمكانيات المتاحة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سحب تجمعات مياه الأمطار بعشيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.