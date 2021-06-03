بيان أردني مصري فرنسي مشترك بشأن فلسطين

عقد ممثلو وزارات خارجية الأردن ومصر وفرنسا اجتماعًا تنسيقيًا اليوم -عبر الاتصال المرئي- لمتابعة ما قامت به الدول الثلاث في الأيام الماضية لدفع الجهود المشتركة للإسهام في معالجة الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما قطاع غزة.

وجدد ممثلو وزارات الخارجية -بحسب بيان أردني- التأكيد على الالتزام بحل الدولتين وفقًا للقانون الدولي والمرجعيات المعتمدة، لكونه الحل الوحيد الذي يلبي حقوق جميع الأطراف.

كما شددوا على أهمية وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام، وضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس.