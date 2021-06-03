- 1/2
- 2/2
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس أن “محادثات فيينا مع إيران مكثفة لكن لا يمكن التكهن بموعد تحقيق النجاح”. وأشارت الى أن “القضايا الحيوية في محادثات فيينا مع إيران لم يتم حلها بعد”.
وفي حين، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن الوفد الأميركي لمحادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني سيعود الأسبوع المقبل إلى واشنطن للتشاور، توقع المنسق الأوروبي التوصل لاتفاق خلال الجولة المقبلة من المحادثات.
وأكد وفد واشنطن بمحادثات فيينا أن هناك بعض التقدم “لكننا نحتاج لمزيد من الوقت”، لافتاً إلى أن عملية التفاوض لن تكون سهلة وسريعة.
من جانبه، أشار المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا، انريكي مورا أنه ليس هناك نص نهائي للاتفاق مع إيران، لكنه توقع التوصل لاتفاق مع إيران في الجولة المقبلة، وفقا لـ”العربية”.
كان كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، أكد في وقت سابق الأربعاء أن الخلافات وصلت إلى نقطة يمكن حلها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تؤكد: القضايا الحيوية بمحادثات فيينا مع إيران لم يتم حلها بعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.