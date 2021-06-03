ألمانيا تؤكد: القضايا الحيوية بمحادثات فيينا مع إيران لم يتم حلها بعد

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس أن “محادثات فيينا مع إيران مكثفة لكن لا يمكن التكهن بموعد تحقيق النجاح”. وأشارت الى أن “القضايا الحيوية في محادثات فيينا مع إيران لم يتم حلها بعد”.

وفي حين، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن الوفد الأميركي لمحادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني سيعود الأسبوع المقبل إلى واشنطن للتشاور، توقع المنسق الأوروبي التوصل لاتفاق خلال الجولة المقبلة من المحادثات.

وأكد وفد واشنطن بمحادثات فيينا أن هناك بعض التقدم “لكننا نحتاج لمزيد من الوقت”، لافتاً إلى أن عملية التفاوض لن تكون سهلة وسريعة.

من جانبه، أشار المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا، انريكي مورا أنه ليس هناك نص نهائي للاتفاق مع إيران، لكنه توقع التوصل لاتفاق مع إيران في الجولة المقبلة، وفقا لـ”العربية”.

كان كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، أكد في وقت سابق الأربعاء أن الخلافات وصلت إلى نقطة يمكن حلها.