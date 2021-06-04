استحوا وكرموهم

شهد الإعلام لدينا منذ نشأته بروز أسماء لها ثقلها وحضورها اللافت على مستوى الثقافة الواسعة والاطلالة المميزة والتعامل الراقي واحترام المتلقي وتعدد المواهب التي تجمع بين الشعر والأدب والفصاحة ، ولا أريد أن أذكر اسما وأنسى آخر فهم كلهم بمنزلة الأساتذة الذين تعلمنا منهم وهم كما اصطلح على تسميتهم ب( الجيل الذهبي ) .

البعض منهم تخطفته يد المنون فانتقل إلى رحمة الله وكان آخرهم المذيع الوفي فهد الشايع رحمه الله الذي غادرنا بهدوء ولعل قصة وفاءه مع أخيه أثناء مرافقته له في علاجه من أبلغ القصص والكل قد قرأ عنها في وسائل التواصل ، ولكن الذي لم يعلم عنه الأغلب هو تركه للوظيفة ليتفرغ لمرافقة ومتابعة أخيه في رحلته العلاجية ، فلله درك من رجل قدمت للناس درسا في الوفاء والتضحية والإيثار على النفس .

هذا الدرس ولله الحمد يتكرر بين فينة وأخرى وبطرق مختلفة بين الناس ، إلا أنه وللأسف الشديد لم تفهمه (أو بالأصح تحاول تجنبه) كثير من الجهات الحكومية والخاصة في تعاملها مع منسوبيها سواء أثناء خدمتهم أو بعد انتهاء مدة الخدمة ، فتعاملت معهم على أنهم مجرد موظف يؤدي عملا مطلوبا منه مقابل راتب شهري وكفى ، وتتناسى أن هذا الموظف قد قدم وأفنى عشرات السنين من عمره وجهده وفكره وراحته في سبيل تقديم ماهو مطلوب منه بشكل مرض .

ومن باب ذر الرماد في العيون تقوم بعض الجهات بعمل حفل تكريم تقدم فيه الشاي والقهوة وكيكة (من أقرب محل حلويات) وتقوم بعد ذلك بنشره إعلاميا والتبجح بذلك وكأنها هي المتفضلة ، لا يا عزيزتي الجهة المكرمة فليس ذلك بتكريم بل هو استخفاف بمن تدعونهم لهذا الحفل ، فالتكريم ليس شهادة شكر وتقدير تشترى من القرطاسية ولا درعا لاتتجاوز قيمته خمسون ريالا بالجملة ، التكريم أن تعطي المكرم حقه الذي يستحقه من حقوق مادية مؤجلة ومن تسليط الضوء على إنجازاته وإقامة حفل لائق به أثناء حياته ، فمالفائدة من الدواء بعد الموت ؟

الخاتمة :

رحمك الله يا فهد الشايع علمتنا معنى الوفاء عند الناس وكشفت لنا معنى الجحود عند الجهات .

كتبه / خالد النويس