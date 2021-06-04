مستجدات “كورونا”.. تسجيل 16 وفاة و1201 إصابات جديدة وشفاء 1322 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة) تسجيل 1201 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 455418 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7424 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1322 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 438206 حالات، لافتة إلى أن هناك 9788 حالة نشطة حالياً، من بينها 1528 حالة حرجة.