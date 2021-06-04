الخليج – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة نشل شخص هاتف من امرأة في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض والهرب مع مجموعة أخرى في مركبة كانت تنتظره بعد تنفيذ جريمته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من كشف هوية الجناة والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ثبت من خلال إجراءات الاستدلال المتخذة تورطهم بارتكاب الحادثة باستخدام مركبة مسروقة، وضبط بحوزتهم هواتف مسروقة، وتم استرداد المركبة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على 4 مواطنين ومقيم لتورطهم بنشل هاتف من امرأة في أحد الأماكن العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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