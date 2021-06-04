ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”

الخليج – واس: ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.13 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.18 % ليصل إلى 71.44 دولاراً أمريكياً للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.23 % إلى 68.97 دولاراً للبرميل.