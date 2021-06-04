- 1/2
- 2/2
الخليج – واس: نجح جمرك الميناء الجاف بالرياض في إحباط محاولة تهريب نحو 1.2 مليون حبة من الألعاب النارية عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت عبر الميناء.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه وردت للجمرك إرسالية بضائع عبارة عن “ألعاب أطفال”، وعند إجراء عملية الكشف والمعاينة على الإرسالية عُثر على (1.191.200) حبة من “الألعاب النارية” مُخبأة ضمن الإرسالية وذلك بتوزيعها بين الألعاب.
وأكدت الهيئة أن منافذها البرية والبحرية والجوية تبذل أقصى جهودها لإحكام الرقابة الجمركية على الواردات ومنع دخول كل ما فيه ضرر على صحة وسلامة الفرد والمجتمع، ومن ذلك الألعاب النارية التي تُعد من الألعاب بالغة الخطورة بسبب أضرارها الجسيمة.
ودعت الهيئة الجميع إلى التواصل معها عبر مركز البلاغات الأمنية (1910) للإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، حيث يتولى المركز استقبال ومتابعة الملاحظات الأمنية بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزكاة والضريبة والجمارك: إحباط تهريب نحو 1.2 مليون حبة من الألعاب النارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.