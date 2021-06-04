أسرة “ابراهيم بن سعد عسيري ” تشكر كل من قدم لهم العزاء في فقيدتهم

تتقدم أسرة ابراهيم بن سعد عسيري بالشكر والتقدير لكل من قدم لهم العزاء في فقيدتهم أم عادل والتي إنتقلت إلى رحمه الله يوم الجمعة الـموافق 16 من شهر شوال .
وبين الاستاذ / ابراهيم بن سعد عسيري زوج الفقيدة بأنه يقدم الشكر لكل من عزاهم في فقيدتهم سواء كان ذلك حضورياً او عبر الاتصال الهاتفي او عبر الرسائل في مختلف وسائل التواصل .
وأضاف لا أستطيع أن أقول لهم الا جزاكم الله كل خير وتقبل الله دعاءكم ورحم الله والديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين ولا أراكم الله مكروهاً والحمد لله رب العالمين .
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