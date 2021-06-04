لمناقشة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.. السفير ال جابر يعقد اجتماعاً مع ممثلي الحكومة اليمنية

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عقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم اجتماعاً إيجابياً مع ممثلي الحكومة اليمنية برئاسة معالي وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد بن مبارك .
وجرى خلال اللقاء مناقشة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض ، إضافةً إلى استمرار المملكة في دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية لليمن وشعبه الشقيق .
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