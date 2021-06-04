حريق في مخيم للنازحين في كردستان بالعراق يلتهم مئات الخيم

اندلع حريق اليوم الجمعة في مخيم “شاريا” للنازحين الأيزيديين في محافظة دهوك، بإقليم كردستان، شمالي العراق.

ولم تعرف أسباب الحريق الذي أدى لاحتراق 400 خيمة في هذا المخيم الذي يقطن فيه نازحون من مدينة سنجار غرب الموصل، بحسب مصادرنا.

وقد تمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران بمشاركة طائرات مروحية. وأفاد مسؤولون لوكالة “فرانس برس” بإصابة 25 شخصاً بجروح جراء الحريق. ونقل ثمانية جرحى إلى المستشفى إثر إصابتهم بضيق تنفس.

وقال مسؤول إعلام دائرة الهجرة والمهجرين وإغاثة النازحين في محافظة دهوك كاروان اتروشي، إنه سيجري تشكيل لجنة لكشف ملابسات الحادث وتعويض المتضررين.

وأفاد الناشط المدني الأيزيدي سعيد خوديده وكالة “فرانس برس” بأن منظمات خيرية بدأت بتقديم مساعدات عاجلة لمن احترقت خيمهم، فيما يفترض العمل على نصب خيم جديدة اعتباراً من غد السبت، وفق المسؤولين.