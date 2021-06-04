فيسبوك يعلن تعليق حساب الرئيس الأميركي السابق ترمب لمدة سنتين

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أعلن موقع فيسبوك، الجمعة، تعليق حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لمدة سنتين.
وقال الموقع إن ترمب لن يستطيع العودة إلا “مع زوال الأخطار التي تهدد أمن الرأي العام”، وذلك بعدما علق حسابه مؤقتا، بقرار غير مسبوق، في 7 كانون الثاني/يناير الفائت لتشجيعه أنصاره خلال اقتحامهم مبنى الكابيتول في واشنطن.
وكان مجلس الرقابة في شركة فيسبوك أيد، يوم الأربعاء، تعليق حساب ترمب، لكنه قال إن الشركة أخطأت عندما جعلت التعليق لأجل غير مسمى ومنحها ستة أشهر لتقديم “رد مناسب”.
ووصف ترمب حظره من منصات التكنولوجيا بأنه “وصمة عار كاملة”. وقال إن الشركات “ستدفع ثمنا سياسيا”.
وقبيل الحظر، أفادت تقارير، الجمعة، أن فيسبوك، عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، سيعمل على إلغاء تصريح تلقائي كان يمنحه للسياسيين، حتى وإن كانوا يخالفون قواعد خطاب الكراهية للشركة.
ووفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”، فإن التغيير يعد جزءاً من سلسلة خطوات أقرها “مجلس الرقابة” في الشركة بشأن ترمب، وستكون استجابة فيسبوك “أول اختبار رئيسي لكيفية عمل هيئة رقابة غير حكومية، للتحقق من الشبكة الاجتماعية”.
وقال مصدر مُطلع، رفض الكشف عن هويته، إنه “منذ انتخابات الرئاسة في عام 2016، طبقت الشركة اختباراً على الخطاب السياسي، يوازن بين أهمية المحتوى الإخباري وميله للتسبب في الضرر، لكن الآن ستقوم الشركة بإلغاء هذه القاعدة.
وأضاف أن “فيسبوك لا يخطط لإنهاء استثناء الجدارة الإخبارية تماماً”، لافتاً إلى أنه “في الحالات التي يتم فيها إجراء استثناء ستكشف الشركة عنه علناً، كما ستصبح الشركة أكثر شفافية بشأن نظام التنبيهات للأشخاص الذين ينتهكون قواعدها”.
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