الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية تلوح في الأفق بإثيوبيا

حذر منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة، من أن المجاعة وشيكة في منطقة تيجراي المحاصرة في إثيوبيا وشمالي البلاد وأن هناك خطر وفاة مئات الآلاف أو أكثر.

وقال مارك لوكوك إن الاقتصاد دُمر إلى جانب الأعمال التجارية والمحاصيل والمزارع، مشيرًا إلى عدم وجود خدمات مصرفية أو اتصالات.

أضاف لوكوك في بيان “نسمع بالفعل عن وفيات مرتبطة بالجوع.”

وتابع “يتعين على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده، لاسيما من خلال توفير الأموال”.

وقال لوكوك “يوجد الآن مئات الآلاف من الأشخاص شمالي إثيوبيا في ظروف مجاعة، هذه أسوأ مشكلة مجاعة شهدها العالم منذ عقد من الزمان، منذ أن فقد ربع مليون صومالي حيواتهم في المجاعة هناك عام 2011. وهذا الآن له أصداء مروعة للمأساة الهائلة في إثيوبيا عام 1984”.

وتعاونت إريتريا، وهي عدو لتيجراي منذ فترة طويلة، مع إثيوبيا المجاورة في الصراع.

وفي أواخر مايو/آيار، رسم لوكوك صورة قاتمة لتيجراي منذ بدء الحرب، حيث نزح ما يقدر بمليوني شخص، وقتل وجرح مدنيون، فضلا عن انتشار الاغتصاب وأشكال أخرى من “العنف الجنسي المقيت” على نطاق واسع ومنهجي، وتدمير والبنية التحتية العامة والخاصة الضرورية لـلمدنيين، بما في ذلك المستشفيات والأراضي الزراعية.