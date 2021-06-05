العراق.. قتلى وجرحى بصفوف قوات البيشمركة جراء قصف تركي

سقط عدد من القتلى والجرحى من قوات البيشمركة الكردية جراء قصف نفذته مقاتلات تركية، اليوم السبت، على جبل ”متين“ في محافظة دهوك، التابعة لإقليم كردستان، شمال العراق.
ونشرت تركيا منذ أيام قوات إضافية على الشريط الحدودي مع العراق واستهدفت عدة قرى حدودية بالقصف الجوي والمدفعي، ما تسبب بهجرة مئات السكان المحليين جرّاء تردي الأوضاع وتوغل القوات التركية.
وقالت وسائل إعلام كردية إن المقاتلات التركية قصفت جبل ”متين“ في دهوك، ما أسفر عن سقوط أربع ضحايا من قوات البيشمركة وإصابة خمسة آخرين بجروح، كحصيلة أولية قابلة للارتفاع“.
وتنفذ الطائرات التركية بين الحين والآخر طلعات جوية تقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني على حدود أربيل، لكنها في الغالب تصيب مدنيين من المواطنين الأكراد، وكذلك عناصر قوات البيشمركة، فيما تطالب حكومة الإقليم عناصر حزب العمال بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان.
وكثّفت تركيا في الآونة الأخيرة ضرباتها ضد قواعد حزب العمال الكردستاني، وسط رفض الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، فيما تتكرر الدعوات العراقية إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي، الذي يُعد انتهاكا صريحا للسيادة العراقية.
ومع وصول رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي إلى منصبه، في شهر مايو/أيار من العام الماضي، أجرى محادثات موسعة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن وجود قواته في محافظة نينوى، فضلاً عن العمليات العسكرية على الحدود.
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