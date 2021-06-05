“الأرصاد” تتوقع: درجات الحرارة والأمطار في الصيف أعلى من المعدل على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون درجات الحرارة السطحية خلال فصل الصيف -بمشيئة الله- أعلى من المعدل على أغلب مناطق المملكة بدرجة واحدة باستثناء المدن الساحلية بنصف درجة عن المعدل. كما توقع المركز أن تكون الأمطار في فصل الصيف -بإذن الله-، أعلى من المعدل على منطقة جازان والمدن التالية: مكة المكرمة، والطائف وخميس مشيط وأبها ونجران.

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