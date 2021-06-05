الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتبرع الولايات المتحدة بلقاحات لمبادرة «كوفاكس»

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بإعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ستتبرع بملايين الجرعات من لقاح كوفيد – 19 لمبادرة كوفاكس المدعومة من الأمم المتحدة وكذلك لدول بمفردها ولموظفي الخطوط الأمامية للأمم المتحدة في المواقع الصعبة والخطيرة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش “ممتن للغاية” للحكومة الأمريكية لإدراجها أفرادا ودبلوماسيين وموظفين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 في برنامج التطعيم الأمريكي.

وأعلن بايدن يوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستتبرع بسرعة بتخصيص أولي قدره 25 مليون جرعة من فائض اللقاح في الخارج من خلال برنامج كوفاكس، الذي شارك حتى الآن 76 مليون جرعة فقط مع الدول المحتاجة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن عن خطط لمشاركة 80 مليون جرعة على مستوى العالم بحلول نهاية يونيو/حزيران، معظمها من خلال مبادرة كوفاكس.

وقال دوجاريك إن التبرع لموظفي الأمم المتحدة في الخطوط الأمامية سيسمح للموظفين “بالبقاء وتقديم الخدمات الحيوية للأشخاص المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم بطريقة آمنة وفعالة”.

أضاف دوجاريك أن جوتيريش يجدد دعوته للبلدان لتقاسم اللقاحات، لا سيما مع البلدان التي تكافح مع طفرات وسلالات جديدة.

وقال “هناك حاجة ملحة لزيادة التضامن العالمي لضمان إتاحة اللقاحات للجميع في كل مكان”.