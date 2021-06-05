قتيل و7 مفقودين إثر انفجار منجم فحم في الصين

الخليج – واس: لقي شخصٌ على الأقل مصرَعه وفُقِد سبعة آخرون، عقب انفجار منجم فحم وغاز في مقاطعة خنان وسط الصين. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا “، إن الانفجار وقع حوالي الساعة 50ر5 بالتوقيت المحلي الليلة الماضية، في منجم فحم تديره إحدى الشركات المحدودة للفحم والكهرباء، في مدينة خبي بمقاطعة خنان، مشيرةً إلى استمرار جهود البحث والإنقاذ.

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