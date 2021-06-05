وزير الثقافة الفلسطينى في ذكرى النكسة: كفاح شعبنا حمى وجودنا وأفشل مخططات...

قال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، "إن نضال شعبنا من أجل حريته واستقلاله واستعادة حقوقه لن يتوقف مهما طال الزمن، وإن وجودنا على هذه الأرض أزلي، ولن تنهيه لا نكبة، ونكسة، ولا كل جرائم الاحتلال".
وأكد أبو سيف، في بيان، اليوم السبت، في الذكرى الرابعة والخمسين، لنكسة حزيران عام 67، أن كفاح شعبنا طوال قرن من الزمن حمى وجودنا على هذه الأرض، الوجود الذي أراد الغزاة محوه وإذابته في المحيط من أجل أن يستكملوا سرقة البلاد ونهب الجغرافيا، ولم يفلحوا في ذلك، وفشلت مخططاتهم لأن شعبنا قام من رماد النكبة ثائرا مقاتلا من أجل حقه، وزادت خيبات النكسة من هذا الوهج حيث حول الهزيمة انتصارا على الجلاد وصانع نكبته وسارق أرضه".
وأضاف: لقد شكلت انطلاقة الثورة الفلسطينية والمعجزات التي اجترحتها منذ أول انتصار على العدو منذ النكبة والمتمثل في معركة الكرامة والصمود الأسطوري لشعبنا في كل معارك البطولة بداية انكسار وانحسار المشروع الإحلالي الكولينيالي القائم على نفي شعبنا من ذاكرة الوجود.
وشدد أبو سيف على ضرورة التذكير بأن المهمة الأساسية لمشروعنا الوطني التحرري هو مواصلة الصمود والنضال من أجل انجاز حلم الشهداء، وتطلعات الأسرى، والجرحى، وأماني أبناء شعبنا حيث تكون البوصلة فقط فلسطين لا أقل ولا أبعد، وهذا لا يمكن أن يتم دون تجسيد الوحدة الوطنية قولا وفعلا في الممارسة.
وفي السياق، أكد أن مهمة المثقف أن يظل محافظا على الرواية ويخلدها من خلال الأعمال الأدبية والفنية، لأن المثقف هو المقاتل الأشرس في المعركة الأصعب؛ معركة تشويه الوعي وتزييف الحقيقة، وفي ذلك لا بد من اعادة الاعتبار للمشروع الثقافي العربي القائم على حماية الهوية العربية في وجه محاولات الاختراق والتفتت.
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