منظمة التحرير الفلسطينية تعقد اجتماعا لبحث عدة ملفات الإثنين المقبل

قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن اللجنة ستعقد، بعد غد الإثنين، اجتماعا برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث عدد من القضايا، التي تتعلق بتداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والحوار الداخلي.
وقال مجدلاني، في حديث للإذاعة الرسمية، اليوم السبت، إن “الوضع قبل العدوان شيء، وما بعده شيء آخر، لا سيما وأن القضية الفلسطينية استعادت مكانتها على الساحة الدولية، خصوصا على الساحة الأمريكية”.
وأضاف، أن الوضع الجديد يتطلب استثمار النتائج والصمود والمواجهة مع الاحتلال، وكيفية التعامل مع تداعيات العدوان، من حيث الوضع الإغاثي للشعب الفلسطيني، والإنعاش الاقتصادي، وإعادة إعمار غزة.
كما شدد على أن هذا الملف يجب ان يربط بأفق سياسي حتى لا يتكرر الوضع مرة أخرى، وتدمر مقدرات الشعب الفلسطيني مجددا.
وأشار إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية سيناقش ايضا الهدنة التي تلت وقف إطلاق النار، وضرورة أن تشمل كل فلسطين، خصوصا في القدس التي كانت انطلاقة الهبة الشعبية، إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بميثاق منظمة التحرير، وتكون قادرة على معالجة كل الملفات.
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