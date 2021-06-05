اريحية الحياة

من حق كل انسان بالغ فاهم مُدرك ان يعيش الحياة كما يحب هو مادامت بظل رضا الله عليه، أن يحتفظ بخصوصيته ويضعها عالياً بعيد عن أي احد، أن يرى و يجالس و يختلط بمن يحبهم و يألفهم و ينسجم معهم بشكل عميق لا يأذي بذلك أحداً و لا يُؤذى فيجد نفسه بينهم بكل حب و جمال وحياة، لا يتدخل بأحد و لا يسمح لأي أحد أن يتدخل في اختياراته وما يريد ويفعل، لان من اعطاه هذه الحرية هو الرب في عالي سماه وليس البشر وما يريدون له.

ذلك بشكل خاص وأما بشكل عام يجب عليه التواصل مع ذوي رحمه بالسلام الحقيقي والإطمئنان والتواصل اللطيف الجميل، ان يجدوه وقت حاجتهم يقف معهم ويساندهم بحسب قدرته، ويعطيهم السلام، سلامٌ في اللقاء و في المجالسة والحديث و الأُنس بلا تصنّع او كذب، لا نتتبع العثرات و لانتدخل في الاختيارات و نقوم بما هو واجب بصدق وحب حقيقي ..

من تمام العقل و رزانة الفكر ان نعلم بأن القلوب تتآلف لسبب إلهي غامض المنبع، أن الارواح تختار من تختار بمشيئة إلهيه في جميع البشر لا في ذلك غبار او شك .

من الواجب عليك ان تصل رحمك حسب استطاعتك وبالقدر الكافي لتطمئن انهم بخير وعافية، ومن حق نفسك عليك ان ترى أنسها و صداقتها بمن اختارت فلا تختلط علينا الامور و لا نظلِم ولا نسمح بأن نُظلم ..

نحب الجميع بلا استثناء ونتمنى لهم الخير بلا حدود ونعطيهم تمام الحرية في اختياراتهم وعلاقاتهم وأنسهم بلا قيد أو حدّ ومن مد لنا يدا مددنا له يدا ونتعوذ بالله من نزغات الشيطان و بؤسه وتفرقته التي لا مبرر لها .. ذاك هو السلام الذي يحبه الله و رسوله، ان نعيش الحياة بجمالها وأنسها سوية مع ارحامنا ونعيشها ايضاً كيفما نحب ونريد، الحياة مليئة بالخيارات و الاحتمالات فاتختر ماتشاء مادمت لم تضر أحداً ، لا ضرر و لاضرار .

كتبه:

مي محمد العلولا – الرس