محمد بن زايد يبدي الاستعداد لتقديم الدعم إلى ليبيا

أكد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية والوحدة.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم السبت، الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب الشيخ محمد بن زايد في بداية اللقاء برئيس المجلس الرئاسي الليبي، ونقل إليه تحيات رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتمنياته لليبيا وشعبها، السلام والاستقرار.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات العملية السياسية في ليبيا والجهود المبذولة لدفعها إلى الأمام، فضلاً عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد بن زايد استعداد الإمارات لتقديم جميع أوجه الدعم والتعاون للتغلب على التحديات القائمة، ومواصلة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تعزيز أركان السلام والاستقرار وفق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.

من جانبه، وجه المنفي الشكر لولي عهد أبوظبي لمواقف دولة الإمارات الإيجابية في دعم ليبيا وشعبها، ومساندتها لها في المحافل الدولية، مؤكداً عمق العلاقات بين الإمارات وليبيا والتطلع نحو مزيد من التعزيز والتطوير لهذه العلاقات خلال الفترة المقبلة لما فيه مصلحة البلدين.