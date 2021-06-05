السفيرة وهبة تنفي لقاءها السفير الإسرائيلي لدى إيرلندا

نفت سفيرة دولة فلسطين لدى ايرلندا جيلان وهبة لقاءها بالسفير الإسرائيلي. وقالت في بيان صدر عنها، اليوم السبت، "لم ألتق سفير إسرائيل، ولم أجتمع معه في أي مكان، وهذه الأخبار مجرد افتراءات وتضليل أراد به الاحتلال الاسرائيلي صرف الانتصار في البرلمان الايرلندي"

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