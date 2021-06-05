دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني البرنامج الإلكتروني الخاص بالميزانية التشغيلية للمدارس. وأوضح مساعد مدير عام التعليم للخدمات المساندة بتعليم المنطقة تركي البكري أن المشروع يتيح لقادة وقائدات المدارس الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بالميزانية وأوجه الصرف والاستعلام عن ما خصص للمدرسة والرفع باستمارة التسديد نهاية كل فصل دراسي، وطلب إصدار بطاقة الصراف الآلي للميزانية التشغيلية آليا، وتوفير مستلزمات المدرسة المكتبية والتعليمية وما تحتاجه المدارس من صيانة طارئة وسريعة، مضيفًا أن البرنامج ينقسم إلى قسمين، الأول يختص بالاستعلام عن مخصصات المدرسة من الميزانية التشغيلية من خلال الرقم الإحصائي، والقسم الآخر يتضمن عددًا من النماذج التي يتم من خلالها رفع استمارات تسديد الميزانية التشغيلية ومحضر استلام وتسليم العُهد، ورفع طلب بدل فاقد أو تالف لبطاقات الصرف الآلي للحسابات البنكية الخاصة بالمدارس، ونسخة “بي دي إف” من الدليل الإجرائي للميزانية التشغيلية، وإخلاء طرف إلكتروني، مشيرًا إلى أن الإدارة تحرص على تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية وتحسين وتطوير إجراءات العمل من خلال الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة بما يحقق رضا المستفيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صرف الميزانية التشغيلية الكترونياً بتعليم عسير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.