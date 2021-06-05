لن نسمح للمارقين على مونديال قطر

كتبه -زيد السربل

خرج أحد ابواق الصحف الغربية عن صمته المؤقت … وعادت حليمه لعادتها القديمة ….. خرج ليشن هجوما لاذعا على مونديال قطر …. وبث كعادته ادعاءات واقاويل كاذبة وبعيدة عن الحقيقة .. همه الاول ان يدس السم في العسل …. ويحاول الإصطياد في المياه العكرة ….. وكان الرد أسرع وأقوى وبوقت قياسي من الجهات القطرية المسؤولة وبالذات من لجنة الاتصال الحكومي التي فندت كل هذه الادعاءات ولجمت أفواه المتربصين المارقين على المونديال .

ومن حقنا كلاعلاميين أن نردع كل بوق مارق يخرج على النص ..ويتجاوز حدوده … ويتشدق بين حين وآخر … وان نتصدى لكل مسيء … ونؤازر من يعرض الحقائق كما هي …. وليس هناك من تفسيرات منطقية لمثل هذه الابواق النتنة سوى أنها ( الغيره ) من الاشقاء في قطر او لغرض في نفس يعقوب ولا استبعد شخصيا أن يأتي مثل هذا الابتزاز والاستغلال والانتهاز بدوافع مادية … تراهم يقفون في وجه الطوفان بهدف الحصول على حفنة من الدولارات او الدنانير او الريالات .

أو هي تعبيرات تكشف الاقنعة التي تختفي وراءها الوجوه الحقيقية لكل المارقين والقلوب المليئة بالحقد الدفين … أو هي محاولة للظهور امام الملأ لتحقيق مكسب ما أو شهرة على حساب قضية خاسرة … وما يحدث من هرج ومرج بين فترة وأخرى على مثل هذه الصفحات الغربية حول المونديال ماهي الا زوابع وفقاعات تظهر وتختفي بسرعة لأنها في الاصل فاقدة لمصداقيتها ومنحرفة عن مبادىء لميثاق الاعلام الحر وتفتقر للدقة والموضوعية وكل قيم واخلاقيات المهنة .

وقد لاتعبر عن الرأي الحقيقي والتوجهات العامة للوسيلة الاعلامية نفسها بل هي تعبير لرأي فردي كتبه احد المغمورين السذج تحت وطأة وتأثير ضغوط حياته الشخصية او لسبب ما في محاولة يقصد من وراءها لفت الانتباه له أوإثارة الرأي في حسابات خاطئة .

وفي مثل المواقف لن نسمح …. ولن نسمح …. ولن نسمح ….. لاي اعلامي او غير اعلامي مارق ان يتخطى حدود اللباقة و التعدي لا على المونديال ولا على قطر ….. وسنشهر اقلامنا على رؤوس الاشهاد لوأد مثل هذه الفتن وردع كل من تسول له نفسه بان يقلل من قيمة وأهمية ماتقوم به دولة قطر لاجل تحقيق الحلم التاريخي للعرب باقامة هذا المونديال المثالي والعصري ….