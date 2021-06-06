العراق: إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف “عين الأسد”

نقلت وكالة الأنباء العراقية في نبأ عاجل عن خلية الإعلام الأمني في العراق بأنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين من دون طيار حاولتا استهداف قاعدة عين الأسد التي تقع في محافظة الأنبار غرب البلاد.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، قد أكد مؤخرا أن استهداف قاعدة عين الأسد لا يصب بمصلحة العراق.

وذكر رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الأربعاء الماضي، أن “عين الأسد” قاعدة عراقية واستهدافها لا يصب بمصلحة البلد وشعبه”.

وقال إن “القوات الأمنية تقوم بعمليات عسكرية لملاحقة بقايا عصابات داعش وإن استهداف القواعد يضر بالشعب العراقي”.

وعدت العمليات المشتركة في العراق إطلاق الصواريخ على القواعد والبعثات عملا إرهابيا، فيما توعدت بتقديم المطلقين إلى العدالة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق الأربعاء الماضي سقوط 10 صواريخ نوع كراد على قاعدة عين الأسد الجوية دون خسائر تذكر، بحسب “واع”,