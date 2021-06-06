زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب محافظة إيلام غرب إيران

هز صباح اليوم الأحد زلزال بقوة 5.2 درجة منطقة صالح آباد في مدينة مهران التابعة لمحافظة إيلام الإيرانية غرب إيران على الحدود مع العراق.

وفقا لمركز إيران لرصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، فقد هز زلزال قوته 5.2 درجة منطقة صالح آباد في مدينة مهران في محافظة إيلام صباح اليوم.

ووقع الزلزال في الساعة الـ 9:24:22 صباحا بالتوقيت المحلي على عمق 9 كيلومترات، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.

وشعر السكان بقوة الزلزال بمدينة إيلام عاصمة المحافظة ومعظم المدن الشمالية بإقليم إيلام.

من جهته، أعلن أسد قاسمي حاكم مدينة مهران بعد الزلزال أن ”جميع عملاء مقر إدارة الأزمات بالمدينة في حالة تأهب قصوى من خلال عقد اجتماع استثنائي“.

وأضاف قاسمي أنه ”تم إرسال فرق التقييم إلى موقع الزلزال ونحن نحقق في الأضرار المحتملة، ولم ترد أي معلومات -حتى الآن- عن وقوع إصابات وضحايا“.

وإيران واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم، وكان أعنف زلزال ضرب محافظة كرمنشاه غرب إيران بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصا فضلا عن انهيار الآلاف من الوحدات السكنية.